Уфа, , 09:04 — REGNUM Больше общаться с людьми поручил чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров 25 января на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, руководство региона посмотрит, какие дополнительные инструменты можно дать главам муниципалитетов, чтобы они стали чаще общаться с людьми.

«Снова возобновляйте работу управдомов на регулярной основе. Главы муниципалитетов возобновляют личные приемы граждан», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что у людей накопилось много вопросов.

«Если с людьми будем разговаривать, то меньше к нам под окна будут приходить и вопросы соответственно решать будем», — подчеркнул Хабиров.

Он также сообщил, что у людей возникают зачастую житейские вопросы: у кого-то постоянно грязный подъезд, у кого-то снег плохо убирают, у кого-то под окнами собаки лают, а у кого-то просто работы нет.