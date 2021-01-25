Киев, , 09:00 — REGNUM Политика насильственной украинизации может спровоцировать распад Украины. Об этом заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон 24 января в эфире телеканала «Украина 24».

Он прокомментировал введение в стране закона о принудительной украинизации сферы обслуживания.

«Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — сказал Гордон.

Журналист считает, что украинизация озлобит и оттолкнёт жителей юго-востока страны, которые «не хотят насилия над собой».

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом… Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что противников украинизации начнут штрафовать с 16 июля 2022 года.

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