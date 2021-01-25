Киев, 25 января 2021, 09:00 — REGNUM Политика насильственной украинизации может спровоцировать распад Украины. Об этом заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон 24 января в эфире телеканала «Украина 24».
Он прокомментировал введение в стране закона о принудительной украинизации сферы обслуживания.
Журналист считает, что украинизация озлобит и оттолкнёт жителей юго-востока страны, которые «не хотят насилия над собой».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что противников украинизации начнут штрафовать с 16 июля 2022 года.
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