Чато, Танзания, , 08:59 — REGNUM Президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде прибудет в Танзанию в понедельник, 25 января, с однодневным визитом, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра иностранных дел Танзании Паламагамбы Кабуди на пресс-конференции в Чато.

В соответствии с заявлением, глава Эфиопии проведет переговоры с президентом Танзании Джоном Магуфули.

Кабуди добавил, что в ходе переговоров политики обсудят вопросы развития кожевенной промышленности. Он подчеркнул, что для развития этого сектора экономики Танзании планируется пригласить инвесторов из Эфиопии.