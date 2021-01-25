Хартум, , 08:56 — REGNUM Полиция Судана применила слезоточивый газ в воскресенье, 24 января, чтобы разогнать протестующих в Хартуме из-за обострения экономического кризиса в стране. Об этом сообщает The Nation.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Десятки демонстрантов блокировали главную улицу на востоке столицы, установили баррикады и подожгли шины. Они выражали свое недовольство в связи с растущей инфляцией, нехваткой продовольствия и отключением электроэнергии.

«Мы не можем найти буханку хлеба на завтрак в школе», — сказал Хани Мохамед, молодой протестующий в школьной форме.

Протестующие в городе-побратиме Хартума, Омдурмане, также перекрыли центральную улицу, воздвигнув барьеры из бетонных блоков и использованных автомобильных запчастей.

Судан переживает экономический кризис после свержения президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года после массовых общенациональных протестов, вызванных высокими ценами на хлеб.

Стремительный рост инфляции, усугубленный глобальной пандемией коронавируса, принес еще больше ущерба стране с населением 40 миллионов человек, где многие вынуждены часами стоять в очереди за буханкой хлеба и терпеть многочасовые отключения электроэнергии. Инфляция достигла 269% в прошлом месяце, согласно официальной статистике, а госдолг страны составляет примерно 60 миллиардов долларов США.