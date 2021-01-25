Сеул, , 09:02 — REGNUM Дипломат КНДР в настоящее время находится в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, северокорейский дипломат Рю Хён У, занимавший пост и.о. главы дипмиссии в Кувейте, сбежал вместе со своей семьёй в Южную Корею, ориентировочно, в сентябре 2019 года, спустя два месяца после аналогичного поступка северокорейского дипломата в Италии.

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Подробности, включая точную дату прибытия, неизвестны, однако сообщается, что дипломат мог покинуть Северную Корею ради будущего своих детей.

По некоторым данным южнокорейских СМИ, Рю Хён У является зятем бывшего главы бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи, якобы отвечающим за секретный фонд лидеров КНДР.

Тем не менее представители Национальной разведки Южной Кореи отказались комментировать информацию о бегстве северокорейского дипломата.