Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Значительного потепления отношений между США и Россией после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ждать не стоит, с таким выводов выступили 24 января аналитики Stratfor в статье, вышедшей в The National Interest.

О решении новой администрации пойти на продление Договора СНВ-3 21 января заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. При этом представитель Пентагона Джон Кирби также обратил внимание на то, что продление договора, срок действия которого истекает 5 февраля, будет способствовать укреплению национальной обороны Соединенных Штатов.

«Продление Договора СНВ-3, тем не менее, не поспособствует какому-либо значимому потеплению в и без того холодных и полных проволочек отношениях с Кремлем, если учесть более широкий список остающихся между сторонами стратегических и личных разногласий», — отмечает аналитический центр.

Так, американские официальные лица исключили «перезагрузку» двухсторонних отношений Вашингтоном с Москвой, подчеркнув, что, несмотря на незначительные возможности для взаимодействия, видят в России врага. И дело не ограничивается исключительно выдвинутыми администрацией Байдене обвинениями в адрес Кремля. Напротив, по целому ряду направлений Москву и Вашингтон разделяют острые противоречия, в том числе из-за Белоруссии, Сирии и Украине, из-за прокладки российского газопровода «Северный поток — 2» в Германию (и энергетической политики в более широком смысле), а также в сфере прав человека.

«Сами по себе эти противоречия никуда не денутся, даже если обе стороны разрешает ряд наиболее острых моментов и будет сглажен. Кроме того, имеющуюся напряженность будет нагнетать и конгресс, проводя собственную решительную политику введения санкций и других методов наказания», — продолжили аналитики Stratfor.

«В результате администрация Байдена будет вынуждена тратить больше политического и дипломатического капитала на Россию, несмотря на желание сосредоточиться на множестве других областей внешней политики, а именно на сдерживании укрепления Китая как мировой державы», — добавили они.