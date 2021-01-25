Москва, , 08:51 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности всемирной организации и ожидает реакции новой администрации США на это предложение.

«Инициатива на столе, она по-прежнему актуальна и важна для прямого разговора, — сказал он в интервью ТАСС. — Я бы на месте американской администрации эту инициативу поддержал».

Небензя напомнил, что инициатива президента России Владимира Путина по проведению саммита «получила отклик в «пятёрке», однако вмешалась пандемия».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в Москве рассчитывают, что саммит лидеров «пятёрки» стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН состоится тогда, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.

Он уточнил, что лидеры входящих в «пятёрку» СБ ООН стран позитивным образом отреагировали на предложение российского лидера, но пока «к сожалению, пандемия не позволила» провести такой саммит.

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