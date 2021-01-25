Канберра, , 08:44 — REGNUM Применение вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech от COVID-19 одобрено на территории Австралии государственным управлением терапевтических товаров этой страны. Об этом 25 января сообщил австралийский премьер-министр Скотт Морриссон, его слова приводит пресс-служба главы правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Управление терапевтических товаров сегодня предварительно одобрило вакцину Pfizer — BioNTech от COVID-19 для использования в Австралии», — говорится в заявлении премьер-министра Австралии.

Также уточняется, что одобрение означает двукратное применение данного препарата среди взрослого населения страны в возрасте старше 16 лет с интервалом не менее 21 дня. Кроме того, отмечается, что вакцина от COVID-19 от компаний Pfizer — BioNTech является полностью соответствующей национальным стандартам безопасности, качества и эффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории Австралии выявлено в общей сложности свыше 28,7 тыс. носителей коронавирусной инфекции.