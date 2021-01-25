Москва, , 08:28 — REGNUM Чеченская Республика и Адыгея оказались в числе регионов России с наибольшим уровнем доверия губернаторам. Список лидеров и аутсайдеров был обнародован на очередном семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором внутриполитический блок Кремля представил данные по выполнению ключевых показателей эффективности (KPI) в субъектах РФ за 2020 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трёх участников семинара.

Читайте также: У жителей регионов России вырос уровень доверия к губернаторам

В числе губернаторов, которым население оказывает наибольшее доверие, помимо главы Чечни Рамзана Кадырова и Адыгеи Мурата Кумпилова названы губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Курской области Роман Старовойт и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Меньше всего доверяют властям в Хабаровском (врио главы региона — Михаил Дегтярев) и Красноярском краях (Александр Усс), а также Хакасии (Валентин Коновалов), Владимирской (Владимир Сипягин и Кемеровской (Сергей Цивилев).

При этом Чечня вместе с Крымом и Севастополем упомянуты как регионы с наибольшим уровнем доверия президенту, меньше всего уровень доверия главе государства в Хабаровском и Красноярском краях, а также Санкт-Петербурге.

Напомним, общая для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций система KPI была введена в начале 2019 года.