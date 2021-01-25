Джакарта, , 08:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо издал постановление об общей политике государственной обороны до 2024 года, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства намерен усилить оборону больших островах.

Согласно постановлению, укрепление национальной обороны может быть достигнуто за счет увеличения невоенного потенциала, осуществляемого министерствами, не входящими в сектор обороны, учреждениями и местными органами власти.

С другой стороны, постановление президента № 8 от 2021 года также требует расширения международного сотрудничества в области обороны и участия мировых миротворческих миссий под эгидой ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, на странице Global Firepower опубликован список стран с самыми сильными вооруженными силами в мире к 2021 году.

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