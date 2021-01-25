Москва, , 08:26 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов («Единая Россия») призвал выйти на связь молодого человека, который участвовал в потасовке с правоохранителями на незаконной акции в Москве.

«Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление», — написал он в обращении в Instagram.

Делимханов подчеркнул, что позиция блогера Алексея Навального, «поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет как мусульманам и чеченцам». Он призвал молодого человека выйти на связь.

«Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи (Кадыров) сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, (как) только ты появишься», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Алексея Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

По информации оппозиционного правозащитного ресурса ОВД-инфо, в ходе несанкционированных акций было задержано свыше 3,4 тыс. человек.

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