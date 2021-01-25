Джакарта, , 08:12 — REGNUM На странице Global Firepower опубликован список стран с самыми сильными вооруженными силами в мире к 2021 году, сообщает Sindonews.

Индонезия занимает 16-е место в рейтинге 138 стран, обогнав Саудовскую Аравию (17 место) и Израиль (20 место). В 2021 году вооруженные силы Индонезии по-прежнему занимает первое место в регионе Юго-Восточной Азии. Вьетнам занял 24 позицию, Сингапур — 40 место, а Малайзия — 44 место.

Как и в прошлом году, на первом месте оказались вооруженные силы США. Далее следуют Россия и Китай. В десятку сильнейших также вошли Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.

Последние три места в рейтинге заняли Бутан, Либерия и Сомали.

Напомним, рейтинг Global Firepower использует более 50 индивидуальных факторов для определения индекса силы страны, варьирующихся от военной и финансовой мощи до материально-технических и географических возможностей.

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