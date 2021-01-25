Москва, , 07:57 — REGNUM Пока все обсуждают, что корни блогера Алексея Навального находятся в ЦРУ, игнорируется факт, что его хозяева кураторы находятся в высшей элите России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Кто этот человек, чьи портреты — в горах Шотландии? Это преступник, который сначала отмывал деньги на выборных кампаниях, потом сильно залетел на отмывках по лесу, а потом — на сканерах. Его хотели сажать, правда? А почему он не сел? Это все происки ЦРУ? Когда Мария Гайдар говорила моему знакомому: «Ты еще сломаешь зубы на этом человеке», она имела в виду ЦРУ?», — заявил Кургинян.

Как отметил политолог, Навального нельзя даже назвать выкормышем Йельского университета, о чем все так активно говорят, потому что он на английском говорит с трудом. Стало быть, встает известный со времен шекспировского «Макбета» вопрос, «Кто это сделал, лорды?».

«Кто сделал этого мальчика? Я могу получить внятный ответ сегодня, или нет? Мальчик уже раздухарился… Там, где он вертелся с этим [бывший губернатором Кировской области Никитой] Билыхом, он должен был мирно сесть по чисто уголовным делам. Кто его защитил? Почему дело оперативной разработки было обнаружено в сейфе одного уходившего министра внутренних дел? Что произошло вообще? Вот этот спецсюжет можно обсудить, или нет? Или, когда, никогда?», — продолжил политолог.

Таким образом, отмечает Кургинян, имеет место раскол элиты, при котором внутри элиты, Кремля и прочих групп имеется активная поддержка начинаний Навального, при чем делается это не только с либеральной стороны, но с комплексной.

«А что это за поддержка? Что это такое? Вы, что думаете, я не понимал, что на Болотной власти гораздо больше, чем на Поклонной? Это ребенку было ясно, насколько ее там много. Что на двери [основателя телеканала «Дождь» Натальи] Синдевой было написано? «По иным делам, кроме сопротивления не заходить!». Кто сумки с долларами привозил? Высшая элита Кремля! А теперь мы что имеем?», — продолжил Кургинян.

Он также добавил, что прежде, чем разбираться с Навальным на правоохранительном уровне, нужно выяснить все отношения на уровне спецэлитном, подрезав все его корни там, иначе все остальные действия бессмысленно, а ответа на вопрос, почему его сначала посадили, а потом выпустили и прочие вопросы, не будет.