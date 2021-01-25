Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора американского штата Арканзас намерена бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом 25 января сообщает газета Politico.

Предполагается, что о своём решении Сандерс официально объявит 25 января и начнёт избирательную кампанию. По данным издания, Сандерс планировала выставить свою кандидатуру на пост губернатора Арканзаса уже достаточно давно. Выборы намечены на 2022 год, действующий губернатор штата Аса Хатчинсон уже не сможет баллотироваться на этот пост.

Напомним, Сандерс занимала пост пресс-секретаря Белого дома при администрации экс-президента США Дональда Трампа с июля 2017 года по июль 2019 года. Она является дочерью республиканца Майкла Хакаби, который был губернатором Арканзаса в период с 1996 по 2007 годы.

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