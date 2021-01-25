Пекин, , 07:08 — REGNUM Партийный лидер центрального китайского города был уволен с должности после того, как в Сети появилась статья, обвиняющая его в публичном унижении коллеги пощечиной, сообщает агентство Синьхуа.

Чжан Чжаньвэй был снят с поста секретаря Горкома КПК по Цзиюаню, сообщили в Комитете КПК по провинции Хэнань 21 января. Как стало известно, 16 января в социальных сетях Китая появились обвинения в адрес Чжана, согласно которым тот отругал генерального секретаря городского правительства в столовой, а затем ударил по лицу.

Публикация, предположительно написанная женой генерального секретаря, разожгла осуждение поведения Чжана. Уже 18 января правительство провинции Хэнань сообщило о том, что публикация не прошла незамеченной, начато расследование.