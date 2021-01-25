Лиссабон, , 04:47 — REGNUM Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на выборах главы государства после обработки 95,89% протоколов. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МВД страны.

Действующий глава государства набрал 62,54% голосов. Глава крайне правой партии «Хватит» Андре Вентура получил 11,87% голосов, а за юриста и экс-дипломата Ану Гомеш отдали голоса 11,78% избирателей. Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов.

Таким образом, по предварительным результатам Ребелу ди Соуза стал победителем первого тура президентских выборов. При этом 72-летний действующий президент Португалии изначально являлся лидером президентской гонки. По конституции Португалии президент наделён множеством полномочий. В частности, он является главнокомандующим и имеет право на объявление войны и заключение мира, а также имеет право на роспуск Собрания республики (однопалатный парламент).

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах обработки 55% протоколов на президентских выборах в Португалии.

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