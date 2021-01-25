Москва, , 04:04 — REGNUM США за семь лет превратили президента России Владимира Путина из самого проамериканского политика в самого антиамериканского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Путин был самым проамериканским политиком в 2000 году. Кто открыл двери в Афганистан? Кто первым позвонил Бушу после «близнецов»? Путин! Значит, к 2007 году стало ясно, что американцев интересует только одна Россия — мертвая. Всё, в этом интерес!» — заявил Кургинян.

Политолог также добавил, что к моменту распада СССР народ страны и ее элита в подавляющем большинстве были проамериканскими. Но американцы вместо того, чтобы налаживать отношения с симпатизирующим им обществом и страной, начали их добивать и уничтожать.