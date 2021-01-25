Москва, 25 января 2021, 04:04 — REGNUM США за семь лет превратили президента России Владимира Путина из самого проамериканского политика в самого антиамериканского, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Политолог также добавил, что к моменту распада СССР народ страны и ее элита в подавляющем большинстве были проамериканскими. Но американцы вместо того, чтобы налаживать отношения с симпатизирующим им обществом и страной, начали их добивать и уничтожать.