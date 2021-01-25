Москва, 25 января 2021, 03:56 — REGNUM Диктатура демократов в США приведет к ухудшению внутренней ситуации в стране и поиску внешних врагов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также указам на двусмысленную позицию ушедшего президента Дональда Трампа, который отказал гражданам страны в праве на восстание, прописанное в Конституции США, в ситуации, когда у народа отняли право выбора.
По его словам, ¾ голосовавших на выборах президента за Трампа считают выборы нечестными и объясняют это различными причинами, вплоть до «заговора сатанинских сил», и этот процесс не рассосется. И чем хуже будет становиться внутренняя ситуация в США, тем сильнее и яростнее будут искать внешнего врага, который по сути дела один — Россия.