Москва, , 03:56 — REGNUM Диктатура демократов в США приведет к ухудшению внутренней ситуации в стране и поиску внешних врагов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Внутренний терроризм» — это тезис Соединённых Штатов. Это маккартизм отдыхает по отношению к тому, что делает эта либеральная-фашистская сволочь, пришедшая к власти. Она же будет сейчас так закручивать гайки, что никому не снилось. Преследования республиканцев — за что?!», — заявил Куригян.

Он также указам на двусмысленную позицию ушедшего президента Дональда Трампа, который отказал гражданам страны в праве на восстание, прописанное в Конституции США, в ситуации, когда у народа отняли право выбора.

«Как он может говорить что-то против этой провокации в Капитолии, когда все понимают, что это провокация? Здесь же тоже двусмысленное положение-то. Понимаемы ли мы дальше, что идет обособление этой средней Америки и всего, что с ней связано, что она уйдет во внутреннюю эмиграцию», — продолжил политолог.

По его словам, ¾ голосовавших на выборах президента за Трампа считают выборы нечестными и объясняют это различными причинами, вплоть до «заговора сатанинских сил», и этот процесс не рассосется. И чем хуже будет становиться внутренняя ситуация в США, тем сильнее и яростнее будут искать внешнего врага, который по сути дела один — Россия.