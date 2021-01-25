Москва, , 03:45 — REGNUM Трансформации политической системы США приведут к созданию трехпартийной системы в стране, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вся эта массовка, которая должна была выйти и превратилась в «поджог Рейхстага» в форме Капитолия, она же должна была на кого давить? На республиканцев. Она должна была показать республиканцам, что им придется поддержать Трампа… Самый главный конфликт номер один, который разворачивается в Америке — это конфликт между трампизмом и Республиканской партией», — заявил Кургинян.

Он отметил, что именно поэтому Трамп обмолвился о создании своей партии, поскольку он понял по приходу к власти, что республиканская партия как целое его поддерживать не намерена, включая различные ее сегменты, включая неоконсерваторов и корпоративистов. Поэтому Трамп остался с меньшинством, которого было даже недостаточно для того, чтобы расставить своих людей на ключевых постах. Это первый результат произошедшего.

«И второй, скоро предстоит наблюдать такой же раскол Демократической парии — социалистическое крыло — вице-президент и так далее и на крыло умеренное, которое очевидным образом отражает сам президент Байден, которого поддержали Буши, то есть умеренные республиканцы. Значит, мы сейчас видим такую перегруппировку сил в Соединенных Штатах, которая рано или поздно, не сразу, но создаст трехпартийную систему: вот это правое крыло настоящее, какой-то центр, состоящий из умеренных республиканцев и умеренных демократов и такой вот просоциалистическое крыло», — добавил Кургинян.

По его словам, это будет уже совершенно другая Америка, которая превратится в «Америку последних цезарей».