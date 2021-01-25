Москва, , 03:33 — REGNUM Россия при новом президенте США Джо Байдене не сможет больше тактически маневрировать, игнорируя стратегию и оставлять в стороне идеологию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мне кажется, что при Байдене, как бы кто иронически к нему не относился, этот стиль уже не проходит. На самом деле за этими идиотскими или не идиотскими демаршами последует конкретная политическая практика. Эта практика будет связана с демонизацией России… Ну на кого-то надо наезжать, против кого-то надо дружить. Если не против Европы, как при Трампе, если не против Китая, как при Трампе, если не против радикального ислама, как с подачи Израиля провозглашал Трамп, то против кого. Оглянитесь вокруг и увидите, что есть один объект, против которого можно дружить», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что Российская элита, которая уже много десятилетий еще со времен Юрия Андропова «болеет» идеей вхождения нашей страны в Европу, больше не сможет по объективным причинам оставаться на прежних позициях, и ей придется как-то себя переосмыслять в новых реалиях.

Политолог добавил, что в таких условиях Россия не сможет больше просто маневрировать в прагматическом русле, реагируя тактически, ей придется заявлять альтернативный проект мироустройства.