Москва, 25 января 2021, 03:33 — REGNUM Россия при новом президенте США Джо Байдене не сможет больше тактически маневрировать, игнорируя стратегию и оставлять в стороне идеологию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что Российская элита, которая уже много десятилетий еще со времен Юрия Андропова «болеет» идеей вхождения нашей страны в Европу, больше не сможет по объективным причинам оставаться на прежних позициях, и ей придется как-то себя переосмыслять в новых реалиях.
Политолог добавил, что в таких условиях Россия не сможет больше просто маневрировать в прагматическом русле, реагируя тактически, ей придется заявлять альтернативный проект мироустройства.