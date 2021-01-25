Пекин, , 02:55 — REGNUM Беглый коррупционер Хуан Идэ вернулся в Китай и добровольно сдался властями, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее Хуан был председателем совета директором двух компаний в центральной китайской провинции Хунань. Он подозревается в присвоении государственных средств вместе с одним из директоров государственного предприятия, а также в бегстве за рубеж в феврале 2019 года, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Антикоррупционное ведомство города Чжужоу провинции Хунань начал расследование по делу Хуана в марте 2019 года. Утверждается, что все незаконные накопления Хуана были заморожены по закону.