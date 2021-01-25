Пекин, , 02:46 — REGNUM Китайский суд отверг апелляцию бывшего бизнес-менеджера, который был приговорен к смертной казни за огромные взятки, сообщает агентство Синьхуа.

Высший народный суд города Тяньцзиня подтвердил смертный приговор, вынесенный бывшему председателю совета директором компании China Huarong Asset Management Co., Ltd. Лай Сяоминю.

Лай был обвинен во взяточничестве, присвоении средств, многоженстве местным судом Тяньцзиня в декабре. Суд приговорил Лая к смертной казни и лишению его политических прав до конца жизни с конфискацией его имущества.

Как сообщили в суде, Лай, пользуясь возможностями, получаемых им от занимаемых им постов, лоббировал материальные интересы третьих лиц и свои личные интересы. Взамен он получил деньги и дорогостоящие подарки на общую сумму 1,78 млрд юаней (около $276 млн).

Лай также присвоил или получил вымогательством более 25,13 млн юаней денежных средств. Сразу же после вынесения приговора Лай подал апелляцию. Высший народный суд постановил, изучив дело, что приговор ему был вынесен корректный с соблюдением всех необходимых формальных процедур. Теперь дело будет рассмотрено в Верховном народном суде.