Лиссабон, 24 января 2021, 23:52 — REGNUM На выборах президента Португалии после обработки 55% протоколов лидирует действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза, свидетельствуют данные МВД республики.
Так, ди Соуза лидирует с 65,51% голосов. Лидер крайне правой партии «Хватит» Андре Вентура набирает 12,3%, остальные кандидаты заручились поддержкой менее 4% избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 января, в Португалии прошли президентские выборы. Ранее у действующего главы государства Марселу Ребелу ди Созы выявили коронавирус.
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