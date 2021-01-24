Ла-Пас, , 23:43 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес, который ранее заболел COVID-19, выписан из больницы. Об этом он сам сообщил 24 января на странице в соцсети Twitter.

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«Благодарен медкомиссии, персоналу и работникам клиники Los Olivos за помощь, которую они оказали мне, сделав возможным моё выздоровление», — написал Моралес.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января экс-президент Боливии Эво Моралес сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» стала «жертвой информационной войны».

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