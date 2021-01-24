Приштина, , 23:46 — REGNUM Кандидат на пост президента Косово из рядов «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай 24 января в ходе визита в Печ сообщил, что досрочные парламентские выборы 14 февраля станут для Косово референдумом о вступлении в НАТО.

На своей странице в социальной сети Facebook политик отметил, что Косово необходимо внутреннее единение на пути в НАТО. Также политик сообщил о необходимости активного участия США в диалоге по урегулированию отношений между Белградом и Приштиной.

По словам Харадиная, от изоляции Косово выигрывают только Сербия и Россия.

Особое внимание кандидат на пост президента Косово уделил проблемам албанцам, проживающим в Прешевской долине в Сербии. По словам Харадиная, их «свобода и равенство» — это столп, на котором держится сила Косово.

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