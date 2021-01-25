25 января 2021 | Время чтения 12 мин

Что если планы переселения к нам иностранцев ради их «спасения» от экологической катастрофы и глобалистской диктатуры как раз и являются логическим продолжением вполне определенных рекомендаций? Что если известный участок местности в Геленджике с размещенными на нём строениями – «бриллиант» в оправе именно этого проекта? Ведь в нынешней оппозиционной интерпретации он попросту лишен смысла, и с самого начала речь шла о стратегической игре, рассчитанной на длительное время.

Владимир Павленко, , 01:06 — REGNUM Очень интересный и опасный сюжет на наших глазах разворачивается. Зашкаливающий шум вокруг так называемого «расследования» так называемого ФБК про «дворец в Геленджике» отнюдь не только призывает «на улицы» подростков (которым до этого дворца как до лампочки — больше потусоваться), провоцируя повторение киевского сценария с «онижедетьми». Это — видимая часть айсберга, девять десятых которого от глаз скрыты. И чтобы это скрытое хоть немного засветить, придется протянуть некую логическую цепочку. Давайте попробуем. Первое, на что следует обратить внимание, — очень существенные детали упомянутого «расследования», на которые указал политолог Владимир Терещенко. Главная из этих деталей — упоминание в материале фонда Алексея Навального сюжета из другого «расследования» того же ФБК — от 2018 года, получившего известность как «рыбка-гейт». Версия Терещенко, к слову, предполагает, что последующий отъем американскими властями алюминиевых активов в США у известного олигарха Олега Дерипаски явился реакцией определенных кругов американского же истеблишмента на этот скандал. И «вина» Дерипаски оказалась в том, что по его «недосмотру» (или браваде) были засвечены в публичном пространстве определенные лица, совершавшие на его яхте морскую прогулку, которых американская сторона афишировать рядом с Дерипаской по ряду деликатных причин не собиралась. Иначе говоря, «расследования» ФБК носят целевой характер и направлены не на внутреннюю, а на внешнюю конъюнктуру, причем весьма специфическую, заинтересованную в том, чтобы, спровоцировав и подогрев в России войну элит руками простых граждан, добиться ее разрушения изнутри.

Протестующий в защиту Навального © ИА REGNUM

Вторая деталь из разряда важных — вывод Терещенко о том, что высокое качество видеоматериала, отснятого якобы участниками ФБК, не соответствует возможностям фонда и раскрывает определенный интерес, а возможно, и участие совсем других кругов. Особенно если объект режимный. Это не что иное, как намек на раскол силового сообщества и игру ряда его фигурантов на внешние интересы, которые то ли у них с ними общие, то ли внешние выступают заказчиками внутренних, то ли имеются и внутренние заказчики более высокого порядка. В каких целях? Первая, самая поверхностная мысль — отмеченное различными экспертами уже неоднократно снятие прежнего «табу» на подобные вещи в СМИ, которое раньше соблюдалось свято, а в последнее время вдруг «куда-то» исчезло. Ясно ведь, что звезды сами не зажигаются, это делает тот, кому это нужно. Российские СМИ в значительной мере находятся в олигархических руках, структура акционерного капитала, по крайней мере в своей открытой части, секрета не составляет; поэтому, сопоставив, где именно и что именно говорится, можно ответить на известный вопрос «кому это выгодно?». Ну, а если этим занимаются государственные СМИ, то мы имеем дело с «лакмусом» их связей, в том числе сомнительных, «за пределами» ответственности перед государством. Только и всего. Это к вопросу о том, кто стоит за подобными «расследованиями» внутри страны.

Третья деталь у Терещенко — вывод о том, что владелец у «дворца», вокруг которого поднят такой вселенский вой, — совсем не тот, кого пытаются к нему привязать. Здесь сделаем маленькое отступление — ради теста на способность новостных фальсификаторов к логике. У кого-нибудь есть сомнения, что если бы заказчиком этого объекта действительно выступал Кремль, то всё давно бы уже было «в шоколаде»? Давайте вспомним эпизод с долгостроем трамплинов в предолимпийском Сочи; сколько времени потребовалось Ахмеду Билалову из «Олимпстроя», чтобы исчезнуть со всех постов после президентской критики по аналогичному поводу? Двое с половиной суток, не так ли? А теперь напомним, что тема «Геленджика», раздуваясь и сдуваясь, в информационной сфере тянется уже более десятка лет. Помимо непричастности тех, кому этот объект приписывается, это верный признак того, что вопросы управления строительством и, следовательно, его бенефициары находятся не в Кремле, а совсем в другом месте. И скорее всего, не в России, здесь с Терещенко не согласиться трудно.

Дворец в Геленджике Цитата из видео YouTube-канала Алексея Навального

Отталкиваясь от приведенной логики нашего анализа, попробуем отыскать заинтересованных; в том, что они есть, убеждает и вся динамика ситуации: «расследование» — явная домашняя заготовка соответствующего штаба, рассчитавшего трехходовку. Навальный прилетает в Москву, здесь его, разумеется, задерживают как объявленного в розыск, и это априори вводит тему «Геленджика» в информационные «топы», обеспечивая фигуре оппозиционера и всему, что вокруг него происходит, максимальное внимание и интерес. Но для того, чтобы эту комбинацию спланировать, а нет сомнений, что ее разрабатывали, когда Навальный был еще в Германии, организаторам нужно было быть в уверенности, что а) обязательно задержат и б) что никто не заблокирует изготовившиеся к распространению информационные ресурсы. Потому что если заблокируют, придется и менять тактику распространения, и иметь заготовку оппозиционной реакции уже на подобные действия властей. Имелась ли такая заготовка на этот случай, никто пока ни словом не обмолвился. Но в любом случае для всего этого организаторы на Западе должны были располагать надежными источниками новостей в достаточно авторитетных российских околовластных «глубинах», раскол в которых, следовательно, налицо.

Идем дальше. Первое, что здесь очень важно, если говорить о «теневом хозяине земли русской», о котором пишет Терещенко. Со всей очевидностью можно констатировать безвозвратный крах «квазимонархического» проекта, связанного с ряжеными последователями «Кирилловичей», маргинальной ветви Романовых, присвоившей себе «императорский» титул еще почти сто лет назад. И заслужившей за это ненависть практически всей остальной белой эмиграции. Речь идет о Георгии Гогенцоллерне (Романове) и его матери Марии Владимировне, дочери тесно сотрудничавшего с нацистами Владимира Кирилловича и внучке изменившего царю в марте 1917 года Кирилла Владимировича, того самого самозваного «императора». Соответственно обнулились амбиции местных толкачей этого проекта, который заинтересованные силы настырно продвигали еще с начала 2010-х годов, прикрываясь периодическими обещаниями церковного священноначалия «пересмотреть» решение о непризнании «царских останков» из-под Екатеринбурга. Сегодня, когда обнародован проект трехпартийного объединения к выборам в Думу, ясно, что разочарованные поборники в поисках путей реализации этих амбиций умерили пыл, согласившись отнюдь не на сакральное, а на сугубо светское, партийное представительство. Да еще и на левое, а не правое, немыслимое, дискредитирующее называющих себя монархистами, что свидетельствует о масштабах охватившей их паники.

Романов Владимир Кириллович Zjis90

Тянем ниточку дальше. У «квазимонархического» проекта имелись и внешние кураторы, а также симпатизанты из числа вхожих в определенные западные круги представителей эмигрантской «элиты». Апогей их активности пришелся на весну 2013 года, когда эмигранты отметились достаточно непрезентабельной, провалившейся попыткой вступить в торг с российскими властями насчет «содействия» экономической помощи Запада в обмен на ликвидацию ленинского Мавзолея и «зачистку» Красной площади от советских государственных захоронений. Многие из них до этого активничали и в самой России, вербуя себе сторонников «монархического ренессанса». Особенно при Ельцине, когда они поначалу «реставрировали» кремлевские дворцы, восстанавливая в одном из них царский трон. Затем настырно проталкивали на него кандидатуру герцога Кентского от Виндзоров, которого ежегодно с помпой принимали в Москве на международных фестивалях военных оркестров. А когда это «не прошло», от безысходности сделали ставку на «туземный» вариант внешнего управления руками отпрысков упомянутых Кирилловичей.

Что теперь? Политический кризис в США, отвлекший у нас внимание многих наблюдателей и экспертов от внутренних проблем, тем не менее, как выясняется, в определенном смысле приобрел и российское измерение. Неявное, но существенное, даже вышедшее на уровень комментариев отдельных представителей российского МИД. Так, директор Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Мария Захарова в телевизионном эфире была вынуждена комментировать участившиеся обращения сторонников экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях с вопросами о путях получения российского гражданства, чтобы избежать «демократических» репрессий. Сделала она это уклончиво, сосредоточившись на угрозах, которые исходят другим странам от США из-за их агрессивной внешней и теперь уже репрессивной внутренней политики. Однако ряд экспертов, оценивая этот, прямо скажем, неожиданный поворот международной дискуссии вокруг итогов американских выборов, осторожно заговорили в том духе, что при определенных обстоятельствах Россия смогла бы стать прибежищем не только для американских «диссидентов» — приверженцев гражданских свобод. Но и для представителей других западных стран, прежде всего европейских, с ужесточающейся в них диктатурой «толерантности». А еще до этого среди ЛОМов (лидеров общественного мнения) в национально-патриотической среде звучали кулуарные предположения о том, что грядет неминуемая тектоническая катастрофа, которая рано или поздно уничтожит Японские острова, превратив их в необитаемые. И поставит вопрос о переселении их жителей на российский Дальний Восток. И что это будет «благом», ибо японцы «трудолюбивый народ с хорошей деловой хваткой», который поможет, наконец, «поднять и обустроить эти территории». В чьих национальных интересах этому надлежало бы происходить, однако, не уточнялось.

Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

Казалось бы, где Навальный и его ФБК, а где постновогодний штурм вашингтонского Капитолия? Разве может здесь быть хоть что-то общее? Не будем торопиться. Во второй половине «нулевых» годов немало шума было наделано выходом в свет анонимного четырехтомника «Проект Россия», который был издан немалым тиражом и даже централизованно рассылался по государственным учреждениям. То есть всячески распространялся, по сути, на официальном уровне. В вышедшей в 2010 году четвертой книжке, в завершающей ее части, авторы этого объемного труда поместили следующее, с позволенья сказать, «пророчество»: «Само государство по имени Россия, скорее всего, исчезнет. Но перед этим оно выполнит свою вселенскую миссию — спасет человечество» (С. 319). О чём шла речь? Именно тогда в СМИ стали активно просачиваться сведения о попытках кулуарной скупки иностранцами наиболее чистых, богатых в природном отношении участков земли в заповедных районах страны. В Горном Алтае с этим, кстати, небезосновательно связывали протесты против прокладки газопровода в Китай, дирижировать которыми пытались иностранные «экологи», в том числе из США, о чём ИА REGNUM в свое время информировало общественность. И понятно, что если в пропагандистском плане авторы четырехтомного «дацзыбао» вели речь о русской жертве во имя «спасения человечества», на деле речь шла о новом «Ноевом ковчеге» для процветания, а отнюдь не выживания западных элит. Причем за счет интересов и самого существования русского народа и русской государственности. Что это, как не очередной генеральный план Ost, который под ширмой «устойчивого развития» реализуется уже давно?

Подобные прецеденты, как в Горном Алтае, но уже с немецким участием, отмечались и в Приморском крае, в арендованном иностранцами районе реки Бикин. В оправдание этих сюжетов представители Запада усилили агрессивность «зеленой пропаганды», выдержанной в духе «устойчивого развития». А если «отмотать» еще раньше, то в известном указе президента Ельцина от 1 апреля 1996 года №440 («О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию») прямо говорилось о «роли России в решении планетарных экологических проблем». Отмечалось, что она «определяется обладанием большими по площади территориями, практически не затронутыми хозяйственной деятельностью и являющимися резервом устойчивости всей биосферы в целом». Иначе говоря, речь шла о попытке наложить запрет на развитие этих территорий в интересах внешних сил. А в каких именно целях — не исключено, что именно об этом нам как раз и поведала горно-алтайская история.

Что если перечисленные сюжеты, включая кампанию по будущему переселению в нашу страну иностранцев под видом их спасения от экологической катастрофы и глобалистской диктатуры, как раз и являются логическим продолжением рекомендаций «Проекта Россия»? Что если известный участок местности в Геленджике с размещенными на нём строениями — не что иное, как «бриллиант» в оправе этого проекта, о чём и говорит политолог Терещенко, указывая, что в нынешней оппозиционной интерпретации он попросту лишен смысла? Ясно ведь было с самого начала, что речь идет об игре, рассчитанной на длительное время и в стратегических масштабах. В 90-е годы ее вынужденно свернули после того, как правительству Виктора Черномырдина удалось спустить на тормозах, замотав в бюрократических процедурах, требование ельцинского указа о разработке Стратегии устойчивого развития. Но сейчас-то мы разве не видим, какую «отчаянную» динамику этим вопросам пытаются придать под видом борьбы за выполнение национального проекта «Экология»? Имеем мы право на такую аналитическую гипотезу, особенно на фоне продолжающейся эксплуатации глобалистскими кругами Запада планов так называемой «великой перезагрузки»?

Бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин Kremlin.ru

В заключение следует подчеркнуть, что всей правды о «проекте Навальный», тем более если оппозиционера используют втемную, мы сейчас не узнаем. Но поскольку у него, как и у любого другого проекта, имеется конечная цель, ее контуры будут проступать по мере реализации. Сам Навальный вместе с его отравлением, лечением, межгосударственными скандалами, возвращением и задержанием — не более чем мизансцена для продвижения других, куда более масштабных целей, у которых имеются как внешние, так и внутренние заказчики и исполнители. Кто-то очень тонко спланировал и использовал августовский инцидент в Томске для «перемыкания контактов» и передачи управления проектом «нужным» людям. И «башням». Именно таким образом уничтожали СССР, когда почти миллионный митинг на Манежной площади собирали с помощью разнарядок, спущенных из ЦК. Не забудем, что один из «перестроечных» лидеров, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Борис Гидаспов тогда споткнулся и лишился карьеры именно после собранного им митинга «Политбюро — к ответу!», засветив тем самым его заказчиков.

Поэтому совсем не исключено, что именно раздуваемая тема «дворца в Геленджике», повторим, не только не свежая, но уже «бородатая», поросшая мхом, в которую на наших глазах кто-то вдыхает новую жизнь, укажет нам направление, в котором будут развиваться будущие события.