Белград, , 23:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 января заявил, что «силы, стремящиеся к созданию «Великой Албании», несомненно одержат верх на досрочных парламентских выборах в Косово» 14 февраля, а затем «будут использованы третьими сторонами чтобы надавить на Сербию и заставить ее признать Косово».

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По словам Вучича, Сербию ожидает «исключительно тяжелая весна, лето и осень, тяжелая во всех аспектах». Слова сербского президента, однако, не выглядят ошеломляюще — подобные предупреждения поступают каждый год и не один раз.

Сербский президент выразил убеждение, что «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная вступит в коалицию с «Движением за самоопределение» Альбина Курти, и объединять их союз будет стремление к созданию «Великой Албании».

После этого, по предположению Вучича, иностранцы (вероятнее всего, ЕС или США), предложат Сербии признать Косово, чтобы избежать формирование «Великой Албании».

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