Москва, , 22:48 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела России, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 24 января в социальной сети Facebook.

«А давно ли в демократичной США афроамериканцев гоняли всеми способами на митингах?», — написала Майя П.

Многие пользователи призвали дать США более «уверенный ответ». К примеру, они предлагают выслать из России американского посла, после чего следующий сильно задумается над тем, комментировать ли ему какие-либо события в Российской Федерации.

«Ну, так повыгоняйте их всех из страны! Поставьте вопрос о замене посла! Как они потребовали поменять нашего. Никуда не денутся, пришлют другого, может он будет более сдержан и деликатен в стране пребывания. А вот эти вот все оценки без конкретных оргвыводов», — считает Борис А.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что сами Соединённые Штаты ещё совсем недавно жестоко подавляли народные протесты населения страны. Они считают лицемерием мнение США о протестах в России.

«Все, кто недоволен действиями полиции в России, могут спокойно поехать в США и там проделать тоже самое. Сравнить «демократию» США, ЕС с «диктатурой» в России», — пишет Сергей П.

Нашлись и те, кто вспомнил события со штурмом Капитолия в Вашингтоне, которые в России комментировали достаточно часто. Они уверены, что выражение мнения одной страны по поводу происходящего в другом государстве является обыденным делом.

«Когда мы комментировали их акции у Капитолия, неужели они так возбуждались?», — задаётся вопросом Valery K.

Напомним, 24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела России.