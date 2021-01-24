Мехико, , 21:42 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и глава России Владимир Путин проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят ряд вопросов. Об этом 24 января сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на странице в соцсети Twitter.

По его словам, телефонная беседа между лидерами двух стран состоится завтра в 08:00 по местному времени (17:00 мск).

Эбрард добавил, что Обрадор обсудит с Путиным поставки российской вакцины от COVID-19, а также будущее двусторонних отношений.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонный разговор со своим коллегой из США Джозефом Байденом.

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