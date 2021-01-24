Москва, , 21:05 — REGNUM Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.

«Оккупацию называют совместной обороной. Сбросили пару атомных бомб, понастроили военных баз и типа союзники?», — задаётся вопросом Eduardas J.

Многие пользователи отметили, что состояние вооружённых сил Соединённых Штатов на данный момент оставляет желать лучшего. Оборона Капитолия в Вашингтоне явно это продемонстрировала, считают они.

«Ох, и оборонщики. Национальных гвардейцев выгнали из Капитолия, поселили в гараже, на пять тысяч военных, один туалет и душ. Итог — 200 человек подхватили ковид. А они хотят оборонять спорные острова. Как можно доверять этим аферистам свои важные спорные вопросы. Забыли Хиросиму и Нагасаки? Они же ничего так не делают. Есть в этом деле их собственный интерес», — считает Раиса Р.

Некоторые комментаторы предположили, что власти США блефуют и точно не собираются участвовать в вооружённом конфликте с войсками Китая за чужие спорные острова.

«Попытка не пытка? Или своему слову хозяин? Захотел — дал слово, захотел — забрал. Сталкиваться в вооружённом конфликте с Китаем из-за спорных островов — удовольствие ниже среднего», — пишет Евгений С.

Нашлись и те, кто указал на разительное отличие бывшего президента США Дональда Трампа и нового главы государства Джозефа Байдена. Первый, по мнению некоторых пользователей, вёл куда более миролюбивую политику, чем второй.

«Всё, трындец. Ушёл президент, который не развязал ни одной войны, а пришёл «демократ» с пулей в голове», — поделился мнением Алексей Л.

Напомним, 24 января глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку.