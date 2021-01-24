Амстердам, , 20:40 — REGNUM В Нидерландах сотрудники полиции применили водомёты для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене, сообщает 24 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Отмечается, что в Эйндховене полицейским пришлось также использовать слезоточивый газ, в ходе беспорядков были задержаны десятки человек.

Также сообщается, что после разгона протестующих в Эйндховене произошли погромы магазинов, а в Амстердаме начались поджоги урн и мусорных баков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января более ста участников несанкционированной акции протеста против ограничений, введённых в стране в связи с пандемией коронавируса, задержано полицией в Амстердаме.

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