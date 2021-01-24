Буэнос-Айрес, , 20:26 — REGNUM Вакциной от COVID-19 «Спутник V», разработанной в России, привилась вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. Об этом она сама написала 24 января н странице в соцсети Twitter.

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«Мы в больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V», — написала она. — Этим я забочусь не только о себе, но и об окружающих».

Как передавало ИА REGNUM, 21 января глава Аргентины Альберто Фернандес прошел первую фазу вакцинации от COVID-19 российским препаратом.

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