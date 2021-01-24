Париж, , 18:45 — REGNUM Против Российской Федерации из-за задержания блогера Алексея Навального нужно ввести «действенные санкции». Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

«Необходимо их (санкции против РФ — прим. ИА REGNUM) сделать действительно действенными», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, дискуссии по данному вопросу в Брюсселе пройдут 25 января между главами МИД стран ЕС.

Как передавало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» 17 января после возращения в страну из Германии. За нарушение предписанных судом условий испытательного срока ранее блогера объявили в розыск.

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