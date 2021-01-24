Москва, , 18:19 — REGNUM Публикацию главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с критикой экс-посла США в РФ Майкла Макфола разблокировала администрация Facebook. Об этом 24 января в своем Telegram-канале написал Рогозин, приложив скриншоты.

«Facebook разблокировал ранее снятую их администраторами страницу (с критикой экс-посла США в РФ Майкла Макфола — прим. ИА REGNUM), — написал Рогозин. — Но обновления до сих пор закрыты».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что соцсеть Facebook заблокировала его аккаунт после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Читайте также: Аккаунт Рогозина в Facebook заблокировали за ответ Макфолу