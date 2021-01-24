Иерусалим, , 17:49 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «герметичное закрытие» Израилем въездов в страну, передает Times of Israel 24 января.

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Намерение закрыть въезд из-за границы связано со стремлением помешать завозу в Израиль «мутировавших версий коронавируса». Пока что речь идет о закрытии на неделю.

В начале заседания кабинета министров, которое началось после двухчасовой задержки, Нетаньяху заявил, что за эту неделю в стране будут привиты еще 1 млн человек.

По его словам, «ни одна страна» не предприняла такого шага, хотя пограничная политика Израиля в течение нескольких месяцев рассматривалась как «слишком слабая и обвинялась во многих случаях ввоза коронавируса».