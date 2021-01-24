Москва, , 16:06 — REGNUM Власти Российской Федерации рассчитывает, что им удастся наладить диалог с США. Если новая администрация США президента Джо Байдена будет к этому готова, то российский лидер Владимир Путин обязательно ответить взаимностью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дело в том, что Российская Федерация последовательно и традиционно выступает за добрые отношения (с США — ИА REGNUM)», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва не на словах, а на деле постоянно говорит о том, что она готова считать американцев партнерами. Но вот американцы не готовы к этому.

«Но здесь насильно мил не будешь», — пояснил Песков.

Но все равно российские власти рассчитывают, что диалог удастся наладить.

«Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придется констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог — это всегда возможность найти какие-то рациональные зерна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются», — довольно наивно сказал Песков.

Он не сомневается, что Путин ответить взаимностью, если Белый дом будет готов к такому подходу.

В тоже время Песков констатировал, что новая администрация США — это в общем-то старые и хорошо знакомые России люди, и они Россию партнером не считают, а считают противником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики сходятся во мнении, что администрация Джо Байдена будет последовательно усиливать давление на Россию и будет считать Россию главным врагом, в отличие от администрации Дональда Трампа, которая считала большим врагом Китай и Иран.