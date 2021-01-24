Киев, , 16:09 — REGNUM Некоторые украинские СМИ распространили недостверную инфомацию о том, что во время незаконных протестных акций в России, которые состоялись 23 января, якобы были задействованы подразделения российской армии.

Так, издание Диалог.ua 23 января утверждало, что в России в города якобы «стягивают военную технику» и подчеркивало, что таким образом российские власти якобы готовятся «к массовым протестам в поддержку Алексея Навального» в Москве и Санкт-Петербурге.

В качестве иллюстрации к данной информации изданием было прикреплено фото, на котором запечатлена колонна неизвестных БТР, передвигающихся в неизвестное время на неизвестном шоссе.

При этом фактически во время протестов 23 января подразделения ВС РФ нигде не были задействованы и никуда не передвигались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в сети сегодня, 24 января, распространяется недостоверная информация о том, что один из участников незаконных акций протеста 23 января якобы скончался.