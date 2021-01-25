Москва, , 05:00 — REGNUM Попытки «привязать» медицинских работников к российским регионам, где их явно не хватает, до сих пор не увенчивались успехом. Почему эта практика и не может дать результата, пока не будет решительного изменения к положению врача в российском обществе, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Если вспоминать о том, как решалась проблема обеспечения удаленных от центра страны регионов медицинским персоналом в советское и имперское время, то сразу бросается в глаза существенное отличие от наших дней. Расходы на здравоохранение росли, врач считался важной фигурой в жизни дореволюционного земства, да и общественный статус советского врача был достаточно высок. Уже на это накладывалось материальное и, что очень важно, информационно-научное обеспечение, когда врач не превращался в заброшенного в глубинку отшельника, а постоянно мог и повышать свой профессиональный уровень, и сравнивать свои успехи с достижениями коллег.

Теперь же, во многих городах, даже не слишком удаленных от столицы, положение врачей и их число иначе как катастрофическим не назовешь. Зачастую все держится усилиями героических энтузиастов, совершающих настоящий подвиг, но назвать такую ситуацию нормальной нельзя. А менять ее надо срочно. Читайте статью Андрея Маленького «Почему в провинциальной России врачей нет и не будет».