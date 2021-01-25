Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Трудно назвать случившееся на президентских выборах в США иначе как «госпереворотом». Переворот был произведен аккуратно, вдумчиво и стал результатом согласия большинства американской верхушки. Зачем им это понадобилось и какие возможности упустили сторонники Дональда Трампа, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Напролом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В принципе, происходящее ныне на планете Земля вполне укладывается в умозрения по поводу развития капитализма, только вот время вносит свои поправки. Фаза империализма, которую Ленин, например, считал высшей и последней стадией развития капитализма, прошла, а коммунизм так и не наступил. Зато начались мутации самого капитализма, который из промышленного стал по большей части финансовым.

А раз большая часть власть имущих в смысле денег оказалась завязана именно на финансовый капитализм, то и все попытки Трампа повернуть руль «обратно», в сторону поддержки реального производства выглядели в глазах этих людей глупыми и архаичными. Но это только одна сторона медали, всего же этих «сторон», как не странно, три. Читайте статью Александра Запольскиса «Госпереворот имени Байдена: причины и выводы».