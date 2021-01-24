Луганск, 24 января 2021, 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Луганской Народной Республики способны дать отпор украинской армии в случае обострения Украиной военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, сообщает 24 января Луганский информационный центр.
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Глава ЛНР усомнился в том, что вооруженные силы Украины имеют военный потенциал, позволяющий им предпринять попытку некоего «блицкрига».
Напомним, ранее на Украине неоднократно из уст военного руководства и политических деятелей звучали утверждения о том, что Киев не имеет возможности «вернуть» Донбасс военным путем. Ранее об этом заявлял главком ВСУ генерал Руслан Хомчак и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.