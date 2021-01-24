Луганск, , 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Луганской Народной Республики способны дать отпор украинской армии в случае обострения Украиной военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, сообщает 24 января Луганский информационный центр.

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Глава ЛНР усомнился в том, что вооруженные силы Украины имеют военный потенциал, позволяющий им предпринять попытку некоего «блицкрига».

»Я не думаю, что Украина обладает настолько (мощным) военным потенциалом, который позволит провести, как они говорят, некий блицкриг. Если такое решение украинской стороной и будет принято, я считаю, извините за выражение, это сумасшествие. Наша армия способна противостоять, это будет огромнейшее количество жертв. И закончится ли их, так сказать, военная эскалация победой? Однозначно — нет», — отметил он.

Напомним, ранее на Украине неоднократно из уст военного руководства и политических деятелей звучали утверждения о том, что Киев не имеет возможности «вернуть» Донбасс военным путем. Ранее об этом заявлял главком ВСУ генерал Руслан Хомчак и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.