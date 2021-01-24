24 января 2021 | Время чтения 4 мин

В истории нередко случались победы, которые оказывались «роковыми». Например, синопская морская битва 1853 года. Это была безусловная победа российского флота: почти вся турецкая эскадра сожжена, вице-адмирал Осман-паша взят в плен. Но сам адмирал Нахимов предполагал, что «эта морская победа заставит англичан употребить все усилия, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот». И оказался прав. В марте 1854 года Англия и Франция выступили на стороне османов. Крымскую войну Россия проиграла.

Андрей Ганжа, , 17:23 — REGNUM Летом 2019 года суд первой инстанции в Павии приговорил военного с украинско-итальянским гражданством Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы. Тогда его признали причастным к смерти иностранных репортеров Андреа Роккелли и Андрея Миронова. Решение было спорным, поскольку причины гибели в мае 2014 года под Славянском итальянского и российского журналистов оценивались прежде всего на базе короткой статьи Иларии Морани, опубликованной на веб-сайте Corriere della Sera 25 мая 2014 года, на следующий день после гибели Роккелли. Статья была озаглавлена «Украина, капитанский рассказ. Так умер Роккелли» и содержала интервью с анонимным украинским офицером, который, казалось, признался в убийстве Роккелли. В Павии этого, плюс аудиофайлы тюремной прослушки («В 2014 году мы трахнули репортера»), оказалось достаточно, чтобы упрятать украино-итальянского гражданина Маркива почти на четверть века.

Лукс Ван Лейден. Правосудие

Суд второй инстанции, Апелляционный суд присяжных Милана, «не нашел доказательств, что подсудимый Маркив с сослуживцем был соучастником в инкриминируемом ему преступлении», и 3 ноября 2020 освободил бойца Маркива из заключения, которое длилось почти 3 с половиной года.

Это была, конечно, ПОБЕДА для украинской стороны. Но дальше начинается БЕДА. И беда не в том, что итальянская прокуратура и семья погибшего репортера Роккелли могут подать и выиграть апелляцию в третьей инстанции, кассационном суде. И даже гражданский иск от семьи погибшего журналиста к Украине.

Беда для имиджа и перспектив Украины в том, что суд в Милане подтвердил выводы коллег первой инстанции об «умышленном и целенаправленном нападении на группу иностранных репортеров» со стороны украинских сил, расположенных на горе Карачун: «Атака на Миронова, Ругелона и Роккелли состоялась при отсутствии каких-либо провокаций или наступления ни с их стороны, ни со стороны пророссийских сил».

Все показания журналистов, в том числе и раненного там француза Вильяма Рогульона, которые подвергала сомнению сторона защиты, признаны не подлежащими оспариванию. Расследования украино-итальянской группы, которые так рекламировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, суд объявил не имеющими отношения к делу. Миланский суд признал недостоверными и непригодными для воспроизведения фактов свидетелей от стороны защиты — пятерых командиров Национальной гвардии и четырех военнослужащих. Присяжные считают, что украинских военных следовало заслушать не как свидетелей, а в качестве подозреваемых.

Глава МВД Украины Арсен Аваков и Виталий Маркив Facebook.com/arsen.avakov.1

И даже создается впечатление, что итальянские служители Фемиды уже не хотят слушать Украину. Так, в Милане защита предъявила ходатайство о приобщении к делу новых доказательств на стадии апелляции. Просьба от защитников бойца и Украины названы судом «ненужными, запоздалыми и неуместными» для реконструкции фактов шестилетней давности.

Если резюмировать до сухого остатка, то в процессе слушания был просто «заменён обвиняемый»: старшего сержанта Маркива заменили на Украину. А украинские политики и национал-патриоты сделали всё, чтобы именно так и произошло.

Причина — какое-то параноидальное стремление украинской элиты к хвастливому и бездумному чванству. В конце 2014 года, через полгода после убийства Миронова и Роккелли и за два с половиной года до ареста Маркива, украинский сайт «Миротворец», контролируемый Антоном Геращенко, советником министра внутренних дел, опубликовал учетную карточку Роккелли, как «пособника террористов». Вскоре на фото появилась надпись «Ликвидирован». Ну? И кого после такой выходки итальянцы будут считать убийцами СВОЕГО журналиста?

Не преминул попиариться на теме и президент Зеленский. Какая-то нелегкая предложила ему встретиться с Маркивым сразу по его возвращении в Украину. И наградить его орденом «За мужество» третьей степени «за образцовое выполнение служебных обязанностей». Неужели президент не мог сообразить, что подобного рода встречи можно проводить только после судебного решения — «окончательного и обжалованию не подлежащего»? И как теперь будет выглядеть Зеленский, вкупе со всем своим Офисом, если итальянский суд третьей инстанции примет решение, неблагоприятное для Украины?

Президент Уркаины Владимир Зеленский на встрече с Виталием Маркивом President.gov.ua

Происходящее в Италии создает очень неприятный фон для Украины. Фон к чему? Да хотя бы к тому, что 11 декабря прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, гамбийка Фату Бенсуда объявила заключение предварительной экспертизы по ситуации на Украине. Теперь, по действующим правилам, она будет запрашивать разрешения у судей палаты предварительного производства суда на начало расследования.

И расследовать, судя по заявлению МУС, будут «преступления, совершенные различными сторонами в конфликте». И по одному из таких преступлений — убийству группы журналистов — уже есть решение итальянского суда второй инстанции. В котором обвиняется уже не гражданин Украины, а по факту само государство Украина.