Киев, , 15:04 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины (11 марта 2010 — 28 января 2014 годы) Николай Азаров подверг критике экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую за то, что она назвала «победой» решение о лишении Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом украинский политик написал 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

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Азаров подчеркнул, что в результате лишения Белоруссии права проведения чемпионатов мира по хоккею и современному пятиборью республика лишится сотни тысяч, а может и миллионов долларов прибыли.

«Тысячи сограждан Тихановской останутся или без работы, или без дополнительного заработка. Бюджет не пополнится налогами, которые можно было бы пустить либо на социальную сферу, либо на крупные инфраструктурные проекты, например», — пояснил он.

«То есть, если не она президент, то хоть трава не расти? И после этого она смеет называть себя патриотом?» — задал риторический вопрос бывший глава украинского правительства.

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Напомним, Николай Азаров является заслуженным экономистом Украины (почетное звание было присвоено ему в 1997 году). Ранее занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины (дважды: в 2002—2005 и в 2006—2007 годах), а в 1996—2002 годах был главой государственной налоговой администрации Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 г.