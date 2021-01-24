Киев, 24 января 2021, 15:04 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины (11 марта 2010 — 28 января 2014 годы) Николай Азаров подверг критике экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую за то, что она назвала «победой» решение о лишении Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом украинский политик написал 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети осудили Тихановскую за её мнение о переносе ЧМ по хоккею из Минска
Азаров подчеркнул, что в результате лишения Белоруссии права проведения чемпионатов мира по хоккею и современному пятиборью республика лишится сотни тысяч, а может и миллионов долларов прибыли.
Читайте также: В IIHF объяснили лишение Белоруссии права проведения ЧМ
Напомним, Николай Азаров является заслуженным экономистом Украины (почетное звание было присвоено ему в 1997 году). Ранее занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины (дважды: в 2002—2005 и в 2006—2007 годах), а в 1996—2002 годах был главой государственной налоговой администрации Украины.
Читайте также: В Кремле отреагировали на лишение Белоруссии права принимать матчи ЧМ-2021
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 г.