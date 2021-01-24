Берлин, , 11:41 — REGNUM В случае, если Германия остановит строительство газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), ее властям, вероятно, придется столкнуться с судебным разбирательством. Об этом 24 января заявила немецкий министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью RND.

По словам министра ФРГ, в настоящее время газопровод почти достроен и получил одобрение в правовом порядке.

«Если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — добавила Шульце.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может вести работы по достройке газопровода «Северный поток — 2», прибыло в немецкий порт Висмар.