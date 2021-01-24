Москва, , 10:04 — REGNUM Американских дипломатов в России вызовут в МИД РФ из-за публикаций «маршрутов протестов» в российских городах. Об этом 24 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», — сказала она.

Кроме того, официальный представитель российского МИД указала, что американские дипломаты в свое сообщение также добавили фразу по поводу того, что будет поход на Кремль.

«Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что в России 23 января, на незаконных акциях в разных регионах страны в общей сложности было задержано около 300 несовершеннолетних.