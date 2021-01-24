Москва, , 09:31 — REGNUM Разочарование американцев в администрации нового президента США Джо Байдена будет только нарастать. Такое мнение 24 января высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь», — написал со своем Telegram-канале Пушков.

Сенатор таким образом прокомментировал пост одного из Telegram-каналов, в котором приводилось заявление международного союза рабочих Северной Америки с резкой критикой в адрес Байдена, отменившего разрешение на строительство трубопровода Keystone XL. В сообщении уточнялось, что в результате такого решения тысячи жителей США потеряют высокооплачиваемую работу.

Отметим, администрация бывшего президента США Дональда Трампа поддерживала данный проект и после своего вступления в должность Байден подписал указ об отмене такого решения.