Киев, , 08:16 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что штрафовать за нарушение языкового законодательства на Украине начнут уже с 16 июля 2022 года. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 23 января.

Читайте также: Украинский националист: нужен мораторий на рассмотрение вопроса языка

При этом языковой омбудсмен подчеркнул, что штрафы предусмотрены для «злостных нарушителей», а для составления протокола и дальнейшего штрафования достаточно две жалобы на нарушителя языкового законодательства.

«Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф», — сообщил уполномоченный по защите государственного языка.

Креминь подчеркнул, что для оформления штрафов необходимо предоставить доказательства нарушения законодательства, а штраф можно будет обжаловать в суде. Право составить протокол и выписать штраф имеют не только уполномоченный по защите языка, но и сотрудники полиции, добавил он.

Читайте также: Украинское законодательство перевело сферу услуг на государственный язык

Напомним, на Украине с 16 января 2021 года вступила в силу одна из статей Закона о государственном языке, предусматривающая оказание услуг потребителям на государственном (украинском) языке.

Читайте также: Эксперт пояснил, чем рискует Киев, требуя украинизации сферы обслуживания