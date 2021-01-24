Киев, 24 января 2021, 07:52 — REGNUM Сравнить условия предоставления кредита Украине Россией в 2013 году и условия предоставления последующих кредитов МВФ призвал председатель Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире украинского канала NewsOne.
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По словам политика в декабре 2013 года при правительстве Николая Азарова Российская Федерация выделила Украине три миллиарда долларов кредита при этом Москва не выставляла Киеву никаких условий. В отличие от МВФ — за кредиты которой Киеву приходится принимать закон о продаже земли, согласовывать государственный бюджет, проводить политику люстрации и декоммунизации.
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Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что его главной задачей на занимаемом им посту будет отсоединение Украины от общей энергосистемы с Белоруссией и Россией.