Киев, , 07:52 — REGNUM Сравнить условия предоставления кредита Украине Россией в 2013 году и условия предоставления последующих кредитов МВФ призвал председатель Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в эфире украинского канала NewsOne.

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По словам политика в декабре 2013 года при правительстве Николая Азарова Российская Федерация выделила Украине три миллиарда долларов кредита при этом Москва не выставляла Киеву никаких условий. В отличие от МВФ — за кредиты которой Киеву приходится принимать закон о продаже земли, согласовывать государственный бюджет, проводить политику люстрации и декоммунизации.

«Вы вспомните события 2013−2014 года, когда в ноябре или декабре месяце Российская Федерация выделила Украине три миллиарда долларов при этом никаких условий она не ставила. Сейчас получая очередной транш МВФ мы готовы заложить душу, продать землю, мы согласовываем бюджет с МВФ. Ключевые стратегические решения сами не сможем принять. Нам придумали люстрацию, декоммунизацию — всё то, что чуждо нам. К сожалению эти все процессы направлены на то, чтоб посеять хаос в нашем обществе, в наше стране. Построение независимой Украины сейчас не происходит, происходит построение Антироссии. Это то, что выгодно прежде всего Соединенным Штатам Америки», — рассказал политик.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что его главной задачей на занимаемом им посту будет отсоединение Украины от общей энергосистемы с Белоруссией и Россией.