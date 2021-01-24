Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Около семи тысяч бойцов Национальной гвардии США останутся до середины марта в Вашингтоне. Об этом 23 января сообщил командующий Национальной гвардией генерал Армии (сухопутных войск) США Дэниел Хокансон журналистам телекомпании ABC.

Национальная гвардия США у Капитолия (сс) U.S. Air National Guard

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Военнослужащие Нацгвардии США останутся для обеспечения помощи федеральным правоохранительным органам в охране правопорядка. генерал Хонаксон уточнил, что около семи тысяч бойцов останутся в Вашингтоне на срок до семи недель, при этом численность военнослужащих может быть скорректирована по запросу местных правоохранительных органов.

Вопрос о необходимости вооружения военнослужащих Нацгвардии остаётся в ведении федеральных правоохранительных органов. Отмечается, что спецслужбы США допускают возможность возникновения угрозы беспорядков в столице Соединённых Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участника штурма Капитолия в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству члена палаты представителей Конгресса США.

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