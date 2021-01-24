Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Готовность США защищать оспариваемые Китаем острова подтвердил новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси. Об этом 24 января сообщила пресс-служба военного ведомства США.

Министр обороны США подтвердил, что действие статьи 5 Договора о безопасности между США и Японией относится и к островам Сенкаку, а также что США категорически против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточно-Китайском море. Данная статья договора подразумевает совместную оборону США и Японии от вооружённой угрозы одной из стран.

Кроме того, представители обеих стран подтвердили намерение продолжать совместную деятельность в вопросах касательно КНДР, в частности, таких как полная ликвидация оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов дальности полета. Главы военных ведомств США и Японии договорились встретиться лично как только это позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Напомним, острова Сенкаку стали объектом территориального спора между Китаем и Японией. Оба государства заявляют свои исключительные права на территорию островов, при этом Япония заявляет, что занимает острова с 1895 года, а Китай считает, что японцы незаконно удерживают данную территорию. При этом в Китае утверждают, что острова принадлежали Китаю ещё в 1783 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония тайно передала США разведданнные для давления на Китай.

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