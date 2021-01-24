Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Телефонный разговор состоялся между президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры обеих стран обсудили вопросы координации общих приоритетов во внешней политике, включая Китай, Иран и Россию. Также глава США отметил важность сотрудничества в вопросах касательно проблемы глобального потепления и сдерживания распространения COVID-19. Кроме того, американский лидер указал на необходимость возрождения трансатлантических связей и важнейшую роль НАТО в коллективной обороне и защите общих ценностей.

Джонсон в свою очередь одобрил решение Байдена о возврате в число стран, являющихся участниками Парижского соглашения по климату, а также об отмене решения выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Лидеры обеих государств договорились провести личную встречу сразу же, как только это станет возможным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности властей Великобритании сотрудничать с новой администрацией США в вопросах продвижения и защиты демократии и в борьбе с пандемией коронавируса.

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